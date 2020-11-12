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В ЦИК не видели окончательных результатов опроса по «пяти вопросам» Зеленского

12 ноября 2020, 17:29

В ЦИК не видели окончательных результатов опроса по «пяти вопросам» Зеленского

Центральная избирательная комиссия не владеет информацией о результатах общенационального опроса, проведенного в день местных выборов по инициативе президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответе ЦИК на запрос «Українських Новин».

«Такой опрос организовывался не по положениям избирательного законодательства. ... При указанных обстоятельствах Комиссия не владеет запрашиваемой информацией», — говорится в ответе.

Результатов опроса по «пяти вопросам» Зеленского нет и в распоряжении Офиса президента, который в ответе на запрос журналистов ссылается на то, что опрос проводился партией «Слуга народа».

Партия «Слуга народа» обнародовала только предварительные результаты опроса. 

В Офисе президента отметили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Но там подчеркнули, что его результаты станут ориентиром для главы государства при принятии важных решений.

Опрос провели за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и за средства провластной партии «Слуга народа».

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