Советник Ермака подал в отставку из-за карантина выходного дня

Советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в Facebook.



«Карантин выходного дня? Ок! Тогда — все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки — все после принятия решения по моему заявлению», — написал он .



Уманский работает советником руководителя ОП Андрея Ермака с апреля 2020 года.

4 марта 2020 года Уманского назначили министром финансов, а уже 30 марта Верховная Рада уволила его с этой должности.



Правительство вводит в Украине карантин выходного дня с субботы 14 ноября. Он продлится три уик-энда и предполагает запрет работы по субботам и воскресеньям кафе и ресторанов, заведений культуры, спортзалов. Так Кабмин хочет снизить распространение коронавируса.