12 ноября в украинский прокат вышел документальный фильм «Поезд «Киев-Война» режиссера Корнея Грицюка. В нем герои фильма — пассажиры поезда «Киев — Константиновка» — делятся своими драматическими историями и воспоминаниями, связанными с войной.



29-летний Корней Грицюк родом из Донецка. Режиссер верит, что лента может способствовать диалогу между украинцами.



«К сожалению, пропаганда сделала свое дело и поставила часть украинцев друг против друга. Тем не менее, в этом поезде я увидел людей даже с очень разными взглядами, которые говорили об одном — о мирной жизни», — отметил он.





Съемки фильма проходили в поезде № 126 сообщением Киев-Константиновка, а также на железнодорожных вокзалах Киева, Константиновки с августа по декабрь 2019 года при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Производством ленты занималась кинокомпания EasyLiving Films.



Премьера фильма состоялась 23 августа в рамках 49-го КМКФ «Молодость».