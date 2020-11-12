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Украина потребовала от РФ объяснений из-за срыва открытия новых КПВВ на Донбассе

12 ноября 2020, 22:36

Украина потребовала от РФ объяснений из-за срыва открытия новых КПВВ на Донбассе

Украина призвала РФ объясниться по поводу того, почему боевики «ЛНР» не открыли КПВВ «Счастье» и «Золотое» 10 ноября в нарушение договоренностей, достигнутых в минском и нормандском форматах. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает «Укринформ».

«Мы призываем российскую делегацию предоставить подробные объяснения по поводу ее позиции по КПВВ» Счастье «и» Золотое «. Дискуссии по этому вопросу, которые состоялись в рамках Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп 10 и 11 ноября, нельзя охарактеризовать как конструктивные», — заявил он.

Украинский дипломат проинформировал иностранных коллег, что правительство Украины со своей стороны открыло 10 ноября два дополнительных КПВВ — в Золотом и Счастье. Кроме того, в тот же день заработал пункт пропуска в Станице Луганской, работа которого была временно приостановлена ​​в рамках усилий по противодействию пандемии коронавируса.

Глава миссии Украины при ОБСЕ напомнил, что открытие новых КПВВ было одной из договоренностей, достигнутых во время саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года.

«К сожалению, это стало очередным примером невыполнения Россией взятых на себя обязательств. Гражданские, которые пытались пересечь линию соприкосновения, были завернуты назад членами российских вооруженных формирований», — заявил украинский дипломат.

Отдельно он обратил внимание присутствующих на то, что со стороны группировки «ДНР» КПВВ работают только в ограниченном формате, в определенные дни. При этом подконтрольные боевикам пункты пропуска на участке российско-украинской границы остаются открытыми.

На заседании 11 ноября Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о дате открытия КПВВ на Донбассе.

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