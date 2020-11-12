По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября

За минувшие сутки на подконтрольной властям части Донецкой зафиксировали 412 заболевших коронавирусом. Всего известно про 15 481 случай COVID-19. Из них 5353 человек выздоровели, а 225 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 166 случаев заболевания коронавирусом. Кроме этого, умерли 22 заболевших ранее, утверждают в группировке «ДНР». Всего формирование подтверждает 8346 случаевCOVID-19. Из них 3 975 человек віздоровели, 746 — умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждено еще 85 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии — 4822 случая COVID-19, из которых 2486 человек выздоровели, умерли — 120.



Группировка «ЛНР» заявила о 22 новых случая заражения коронавирусом и смерти двух пациентов. Всего группировка признает 1 669 случаев COVID-19, из которых 1 391 человек выздоровел, 118 — умерли.





Политика



Киев предложит новому руководству США возобновить должность спецпредставителя по вопросам Украины, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. До сентября 2019 года им был Курт Волкер, который вел переговоры с экс-помощником президента РФ Владиславом Сурковым в качестве отдельного трека по урегулированию на Донбассе.



В Офисе президента сообщили, что на встрече советников лидеров «нормандской четверки» 13 ноября будет обсуждаться вопрос активизации работы Трехсторонней контактной группы и представленный украинской стороной план действий.



Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал предложенный украинской стороной план урегулирования на Донбассе, и заявил, что Германия и Франция якобы потакают Украине в «подрыве» Минских соглашений.



Боевые действия



Около 44% всех нарушений режима прекращения огня на Донбассе приходится на район Донецкой фильтровальной станции. В ОБСЕ указывают, что это ставит под вопрос работу станции, от которой зависит водоснабжение около 380 тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения.



Общество



Bellingcat и The Insider выяснили, что проект Bonanza media, посвященный крушению рейса MH17 на Донбассе, согласовывал свои публикации и поездки на подконтрольную «ЛНР» территорию с полковником ГРУ РФ Сергеем Чебановым.



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