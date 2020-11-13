Штаб ООС заявил о пяти обстрелах со стороны боевиков

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих зафиксирован один обстрел. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что недалеко от населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка боевики вели огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного дважды в течение суток зафиксировано открытие огня по украинским позициям, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

В штабе подчеркнули, что огневые провокации не представляли угрозы, поэтому оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 13 ноября, боевики нарушил один рез режим прекращения огня, добавили в штабе. Вблизи Каменки применился миномет калибра 82 миллиметра.



Погибших и раненых среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах не сообщали.



Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.



По данным наблюдателей ОБСЕ, с 27 июля произошло в общей сложности 2 255 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 850 взрывов, 45 пролетевших неопределенных боеприпасов, 26 вспышек дульного пламени и 24 осветительные ракеты, а также 1 310 очередей и выстрелов.



Отметим, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.