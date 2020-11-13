В Донецкой области зарегистрирована новая смерть от коронавируса — скончалась 63-летняя жительница Бахмута. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
Кроме того, за минувшие сутки, 12 ноября, в регионе выявилено 545 новых заболевших, из них 15 — дети.
География новых случаев COVID-19:
— 232 в Мариупольской ОТГ;
— 46 в Славянской ОТГ;
— 43 в Краматорской ОТГ;
— 25 в Волновахской ОТГ;
— 22 в Великоновоселковской ОТГ;
— 21 в Мангушской ОТО;
— 20 в Угледарской ОТГ;
— 19 в Бахмутской ОТГ;
— 15 в Сартанской ОТГ;
— по 9 в Святогорской и Николаевской ОТГ;
— по 8 в Кураховской и Лиманской ОТГ;
— по 7 в Мирноградской и Торецкой ОТГ;
— по 6 в Хлебодаровской и Константиновской ОТГ;
— по 5 в Светлодарской, Комарской, Марьинской и Покровской ОТГ;
— по 4 в Ольгинской и Кальчицкой ОТГ;
— по 2 в Авдеевской, Старомлиновской, Ильиновской и Новогродовской ОТГ;
— по 1 в Часовоярской, Соледарской, Никольской, Новодонецкой, Гродовской и Черкасской ОТГ.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировано 16026 заболевших коронавирусом. Из них 5681 человек выздоровел, а 226 умерли. Продолжают лечение 10119 человек.