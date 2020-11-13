В Донецкой области зарегистрирована новая смерть от коронавируса — скончалась 63-летняя жительница Бахмута. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, за минувшие сутки, 12 ноября, в регионе выявилено 545 новых заболевших, из них 15 — дети.



География новых случаев COVID-19:



— 232 в Мариупольской ОТГ;

— 46 в Славянской ОТГ;

— 43 в Краматорской ОТГ;

— 25 в Волновахской ОТГ;

— 22 в Великоновоселковской ОТГ;

— 21 в Мангушской ОТО;

— 20 в Угледарской ОТГ;

— 19 в Бахмутской ОТГ;

— 15 в Сартанской ОТГ;

— по 9 в Святогорской и Николаевской ОТГ;

— по 8 в Кураховской и Лиманской ОТГ;

— по 7 в Мирноградской и Торецкой ОТГ;

— по 6 в Хлебодаровской и Константиновской ОТГ;

— по 5 в Светлодарской, Комарской, Марьинской и Покровской ОТГ;

— по 4 в Ольгинской и Кальчицкой ОТГ;

— по 2 в Авдеевской, Старомлиновской, Ильиновской и Новогродовской ОТГ;

— по 1 в Часовоярской, Соледарской, Никольской, Новодонецкой, Гродовской и Черкасской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировано 16026 заболевших коронавирусом. Из них 5681 человек выздоровел, а 226 умерли. Продолжают лечение 10119 человек.