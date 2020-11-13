Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украину ждет «очень тяжелая» зима из-за коронавируса.



«У нас не будет легкой зимы, у нас будет очень тяжело. Наше главное задание пройти эту эпидемию страшной пандемии с наименьшими тратами — чтобы как можно меньше людей умерли от этой страшной болезни», — сказал он на брифинге в пятницу.



Министр также призвал придерживаться карантина. Он подчеркнул, что карантин по выходным, который начинается уже в эту субботу, 14 ноября, поможет разорвать цепочку передачи болезни. «Если мы его разрываем, то уменьшается количество заболевший и, как следствие, уменьшается количество госпитализированных. Потому что, из общего числа заболевших, 13-14% — это те люди, которые нуждаются в госпитализации», — пояснил Степанов.



Также он напомнил, что в будние дни по всей Украине будут действовать одинаковые карантинные ограничения «оранжевой зоны».