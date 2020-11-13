Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ВСУ за сутки выявлены 185 новых случаев COVID-19, один человек скончался

13 ноября 2020, 10:52

В ВСУ за сутки выявлены 185 новых случаев COVID-19, один человек скончался

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один из ранее заболевших скончался. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«Военнослужащий (Киевская область) заболел остро, с 19 сентября 2020 года находился на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" по поводу острой респираторной болезни COVID-19, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Положительный ПЦР тест от 16 сентября 2020 года. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось, 23 сентября 2020 года начали нарастать явления дыхательной недостаточности, в связи с чем больной был переведен в реанимационное отделение. 10 ноября 2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, вследствие быстрой нарастающей полиорганной недостаточности, началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата», — указывается в сообщении.

Среди выявленных за минувшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 30 человек. Еще 155 человек получают лечение дома под контролем медицинской службы, в том числе 39 военнослужащих и 4 работника ВСУ в Киевской области, 24 военнослужащих и 2 работника ВСУ в Житомирской области, 12 военнослужащих и 3 работника ВСУ в Одесской области.

Всего по состоянию на 13 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 2 379 человек. Выздоровели за время пандемии 5 168 человек, летальных случаев — 21. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 366 человек.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Организации
Всу

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
«ДНР» сообщила о 204 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 23 человека
08:52
В сельсовете на Луганщине не смогли разговаривать с ОБСЕ без разрешения боевиков
08:13
«ЛНР» зарегистрировала три летальных случая от COVID-19 за сутки
23:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
14:41
ОБСЕ зафиксировала новые мины вблизи Заиченко
14:31
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в пятницу 13 ноября
13:54
СМИ узнали, что полковник ГРУ курировал проект Bonanza media, публиковавший фейки о крушении MH17
12:49
«ДНР» разрешила студентам первых трех курсов вернуться в вузы на учебу
11:58
В Донецке умер боевик, который стал «депутатом ДНР»
10:42
Почти половина нарушений перемирия приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Это угроза водоснабжению
10:27
«ДНР» за сутки зарегистрировала 22 смерти и 166 новых случаев коронавируса
09:05
«ЛНР»: Две смерти и 22 новых случая заболевания COVID-19
все новости
12:22
Мэр Краматорска заявил, что в городе не будут вводить карантин выходного дня
11:53
Кравчук назвал Минские соглашения «петлей на шее Украины»
10:52
В ВСУ за сутки выявлены 185 новых случаев COVID-19, один человек скончался
10:42
«ДНР» сообщила о 204 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 23 человека
10:20
В ОБСЕ назвали количество жертв среди гражданских на Донбассе
09:52
Глава Минздрава анонсировал «очень тяжелую» зиму в Украине из-за COVID-19
08:52
В сельсовете на Луганщине не смогли разговаривать с ОБСЕ без разрешения боевиков
08:45
Коронавирус на Донетчине: 545 заболевших за сутки и новая смерть
08:28
Очередной рекорд: 11 787 заболевших коронавирусом за сутки в Украине
08:13
«ЛНР» зарегистрировала три летальных случая от COVID-19 за сутки
08:10
Штаб ООС заявил о пяти обстрелах со стороны боевиков
23:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
все новости
ВИДЕО
Восстановление лесов Луганщины после пожаров займет 75 лет ►
12 ноября, 16:47
100 дней перемирия на Донбассе. Как в реальности выглядит режим тишины ►
12 ноября, 09:35
Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►
09 ноября, 16:20

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция