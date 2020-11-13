Городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина выходного дня. Об этом сообщил городской голова Андрей Панков.



«По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета министров Украины № 1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах», — написал Панков на своей странице в Facebook.



По мнению мэра, владельцы и администраторы заведений общественного питания в Краматорске ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности.



«Соответствующее письмо с просьбой учесть наше мнение сегодня отправил в Кабинет министров Украины», — добавил Панков.



В письме, которое Панков обнародовал, уточняется, что в Краматорске проживает более 48 тысяч переселенцев с оккупированных территорий, большая часть которых работает в сфере торговли, бытового обслуживания населения, общественного питания и сельского хозяйства.



«Введение ограничений, предусмотренных постановлением Кабинета министров Украины № 1100 от 11 ноября 2020 года в выходные дни поставит за грань бедности почти 50 тысяч граждан и вызовет социальные беспорядки. В регионе, который граничит с оккупированными территориями, это недопустимо», — указывается в тексте письма.



Краматорский горсовет предлагает возложить вопрос ограничений касательно карантина выходного дня на городские или областные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а контроль соблюдения ограничений на правоохранительные органы.



Ранее карантин выходного дня отказались вводить в Славянске.

Правительство постановило ввести в Украине карантин выходного дня с субботы 14 ноября. Он продлится три уик-энда и предполагает запрет работы по субботам и воскресеньям кафе и ресторанов, заведений культуры, спортзалов. Так Кабмин хочет снизить распространение коронавируса.



В воскресенье, 15 ноября, состоится второй тур выборов городского головы Краматорска. Во втором туре примут участие самовыдвиженец Александр Гончаренко и нынешний мэр Андрей Панков.