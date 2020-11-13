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«Наша позиция изменилась на проактивную». Кулеба — об украинском плане по Донбассу

13 ноября 2020, 14:42

«Наша позиция изменилась на проактивную». Кулеба — об украинском плане по Донбассу

Министерство иностранных дел участвовало в подготовке «плана действий по Донбассу», который украинская делегация представила в Трехсторонней контактной группе. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире «Громадського радіо».

Он отметил, что «план действий» — это совместный продукт всех сторон, приобщенных к участию Украины в ТКГ.

«Раньше постоянно нам предлагались какие-то планы, нам присылались документы, дорожные карты и мы должны были их рассматривать, но за последний год наша позиция в "Норманди" и Минске изменилась на проактивную и теперь мы активно предлагаем и навязываем свои идеи и видения, и заставляем наших оппонентов рефлексировать а не они заставляют нас это делать, поэтому план действий, который был предложен — это украинский план действий и мы имеем право сформулировать его таким образом, каким мы его видим. Пусть теперь они его рассматривают и выносят свои оценки», — заявил глава МИД.

Комментируя эффективность Нормандского формата переговоров по Донбассу, Кулеба подчеркнул, что сколько существует этот формат, то столько ведутся разговоры о том, что стоит найти что-то другое. «В принципе все то положительное, что происходило с 2014 года в попытках остановить российскую агрессию, а это и освобождение людей, и снижение смертей на фронте — все эти договоренности были достигнуты именно в Нормандском формате», — добавил министр.

По его словам, способность решать проблемы у Нормандского формата есть, но все зависит от того, есть ли такая способность у России. «И над созданием этой способности мы вместе с Германией и Францией работаем», — резюмировал Кулеба.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал украинский план по Донбассу.

На прошлой неделе украинская делегация в ТКГ обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. В частности, он включает демилитаризацию ОРДЛО, возвращение контроля над участком российско-украинской границы, а после этого — проведение выборов.

На этой неделе участники переговоров представили свои предложения, однако, как заявили в ОБСЕ, «для сближения позиций еще потребуется работа».

В пятницу, 13 ноября, состоится видеоконференция советников лидеров Нормандского формата (Украины, Германии, Франции, России). Ожидается, что стороны решат, будет ли проведена встреча лидеров четырех стран в этом году. Также советники могут рассмотреть предложенный «план действий» по Донбассу.

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