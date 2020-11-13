«ЛНР» разрешила заведениям общепита увеличить время работы

Так называемая санитарно-противоэпидемическая комиссии группировки «ЛНР» разрешила заведениям общепита в отдельных районах Луганской области работать дольше — до 19:00. Об этом сообщатеся на сайте группировки.



Причиной такого решения называется отсутствие тенденции нарастания уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.



Новый график работы начнет действовать с 16 ноября.



Отдельно отмечено, что это решение предполагает полное закрытие заведений в указанное время. Продажа продукции навынос, доставка и иные формы работы после 19.00 часов запрещены.



Ранее работа заведений общепита была ограничена до 15.00, за исключением работы навынос.