Пограничники рассказали, сколько человек пересекли сегодня КПВВ на Донбассе

На Донбассе по факту продолжают работать только два КПВВ — «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



По состоянию на 12:00 пятницы, 13 ноября, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на оккупированную территорию были оформлены 56 человек и 14 транспортных средств. В то время как на въезд — 10 человек и 1 автомобиль.



На КПВВ «Станица Луганская» с неподконтрольной территории прибыли 212 человек, а в обратном направлении — тоже 212 человек.



По одному человек на КПВВ «Марьинка» и КПВВ «Майорское» были пропущены в сторону неподконтрольной территории. При этом группировка «ДНР» со своей стороны пропуск на этих направлениях не осуществляет.



В течение недели на КПВВ «Золотое» — три человека и на КПВВ «Счастье» — 11 человек, которые направлялись на оккупированную территорию, были развернуты группировкой «ЛНР».

C 10 ноября Украина открывает все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Однако группировки «ЛНР» и «ДНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.



По факту ежедневно продолжает работать только КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области. В Донецкой области «ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку». Этот пункт пропуска соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». При пересечении линии соприкосновения продолжают действовать карантинные ограничения.