Число заболевших коронавирусом на Луганщине приближается к пяти тысячам

За минувшие сутки в Луганской области выявили 118 новых случаев инфицирования коронавирусом. Зафиксировано один летальный случай. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



Как сообщили в Луганской ОГА, вследствие осложнений, вызванных течением коронавируса, умерла 70-летняя женщина из города Лисичанск.



29 новых случаев выявили в Лисичанске, 19 в Северодонецке, 13 в Старобельском районе, по десять в Кормянском, Новоайдарском и Новопсковском районах, девять в Рубежном, по шесть Беловодском и Станично-Луганском районах, по три в Меловском и Попаснянском районах.



По состоянию на 13 ноября на подконтрольной части области лабораторно подтверждено 4940 случаев коронавирусной болезни, из них 170 детей. Уже выздоровели — 2557 человек, 121 человек умер от осложнений.