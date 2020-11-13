Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Число заболевших коронавирусом на Луганщине приближается к пяти тысячам

13 ноября 2020, 16:01

Число заболевших коронавирусом на Луганщине приближается к пяти тысячам

За минувшие сутки в Луганской области выявили 118 новых случаев инфицирования коронавирусом. Зафиксировано один летальный случай. Об этом сообщает областной лабораторный центр.

Как сообщили в Луганской ОГА, вследствие осложнений, вызванных течением коронавируса, умерла 70-летняя женщина из города Лисичанск.

29 новых случаев выявили в Лисичанске, 19 в Северодонецке, 13 в Старобельском районе, по десять в Кормянском, Новоайдарском и Новопсковском районах, девять в Рубежном, по шесть Беловодском и Станично-Луганском районах, по три в Меловском и Попаснянском районах.

По состоянию на 13 ноября на подконтрольной части области лабораторно подтверждено 4940 случаев коронавирусной болезни, из них 170 детей. Уже выздоровели — 2557 человек, 121 человек умер от осложнений.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Места
Луганская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:55
«ДНР» сократила время работы своего пункта пропуска под Донецком
15:23
«ЛНР» разрешила заведениям общепита увеличить время работы
10:42
«ДНР» сообщила о 204 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 23 человека
08:52
В сельсовете на Луганщине не смогли разговаривать с ОБСЕ без разрешения боевиков
08:13
«ЛНР» зарегистрировала три летальных случая от COVID-19 за сутки
23:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
14:41
ОБСЕ зафиксировала новые мины вблизи Заиченко
14:31
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в пятницу 13 ноября
13:54
СМИ узнали, что полковник ГРУ курировал проект Bonanza media, публиковавший фейки о крушении MH17
12:49
«ДНР» разрешила студентам первых трех курсов вернуться в вузы на учебу
11:58
В Донецке умер боевик, который стал «депутатом ДНР»
10:42
Почти половина нарушений перемирия приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Это угроза водоснабжению
все новости
17:02
СМИ обнародовали детали плана Украины по Донбассу. Демилитаризация ОРДЛО — ключевое
16:57
Депутата поселкового совета на Донетчине будут судить за организацию «референдума»
16:37
На Донбассе за семь месяцев не в бою погибли более 40 военных
16:01
Число заболевших коронавирусом на Луганщине приближается к пяти тысячам
15:55
«ДНР» сократила время работы своего пункта пропуска под Донецком
15:36
Пограничники рассказали, сколько человек пересекли сегодня КПВВ на Донбассе
15:23
«ЛНР» разрешила заведениям общепита увеличить время работы
15:11
Карантин выходного дня: Шмыгаль заявил, что у мэров нет полномочий отменять решения Кабмина
15:08
Красный крест и ООН отправили гуманитарную помощь в сторону Донецка
14:42
«Наша позиция изменилась на проактивную». Кулеба — об украинском плане по Донбассу
13:36
«Укрзализныця» запустила поезд Львов — Бахмут
13:16
Кравчук рассказал, как можно провести выборы в Донецке и Луганске
все новости
ВИДЕО
Восстановление лесов Луганщины после пожаров займет 75 лет ►
12 ноября, 16:47
100 дней перемирия на Донбассе. Как в реальности выглядит режим тишины ►
12 ноября, 09:35
Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►
09 ноября, 16:20

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция