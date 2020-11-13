Депутата поселкового совета на Донетчине будут судить за организацию «референдума»

Донецкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Мироновской поселковой рады Бахмутского района, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 депутат поселковой рады рассмотрела и положительно проголосовала по вопросу о проведении в помещении Мироновского дворца культуры "референдума" по вопросу признания государственной независимости так называемой "ДНР"», говорится в сообщении.



Депутату угрожает срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.