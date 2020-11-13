Освобожденный из тюрьмы «ДНР» журналист Асеев получил квартиру

Донецкий журналист Станислав Асеев, освобожденный в рамках обмена пленными в декабре 2019 года, получил квартиру, которую ему обещал президент Владимир Зеленский. Об этом он написал в Facebook.



«Должен сказать, что люди, на которых была возложена реализация президентского слова еще в январе, мало что сделали — и только при прямом вмешательстве [главы Офиса президента] Андрея Ермака и людей с Офиса президента все это решили буквально за месяц, за что я им невероятно благодарен», — рассказал Асеев.



Он отметил, что теперь сможет вывезти маму с оккупированной территории и ей будет где жить.



«А сам я смогу, наконец, не вращаться каждый день с мыслями — не бросили ли ее в подвал за то, что говорит ее сын. Поэтому еще раз спасибо всем, кто приложил к этому усилия — для моей семьи — это действительно важно», — добавил он.

Станислав Асеев жил в Донецке и готовил материалы о ситуации на неподконтрольной территории для украинских СМИ. Боевики «ДНР» задержали его в мае 2017 года. Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года.