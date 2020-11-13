Боевики 4 раза открывали огонь с начала суток. Без потерь

С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Потерь среди Объединенных сил нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Каменки боевики открыли огонь из 82-мм минометов, а неподалеку Водяного — автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.



Вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера.



«Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы предоставили адекватный ответ. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились», — говорится в сообщении.