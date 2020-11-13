Дипломат: Попытки вернуть Донбасс силой обернутся катастрофой

Президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что попытки вернуть Донбасс военным путем в ближайшие год-два могут привести к катастрофе. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».



Ишингер полагает, что украинская власть не должна даже думать о сценарии Нагорного Карабаха, когда Азербайджан практически восстановил контроль над утраченными территориями.



«Вместе с тем военное противостояние между Украиной и Россией — если начнется сейчас или через год-два — может привести только к катастрофе. Поэтому я говорю: даже не думайте о военном пути. Последствия для Украины от этого будут ужасными, вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю — но для вас последствия точно не будут хорошими», — отметил дипломат.



По его мнению, Украине следует остановиться на долгосрочной дипломатии.



«Украина вернет Донбасс. Даже при моей жизни, я уверен, мы увидим Украину, которая снова объединится, но это произойдет не военным путем, а экономическим», — утверждает Ишингер.



Он отметил, что Украина может вернуть территории через экономическое и социальное восстановление страны.



«Если ваше правительство сможет успешно преодолеть масштабную коррупцию, если вы создадите ситуацию, при которой украинцы будут жить богато — то те, кто живет в Донецке и Луганске, поймут, что продолжение их существования в этих странных образованиях — это плохое решение», — заявил Ишингер.

Подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» по Донбассу содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.