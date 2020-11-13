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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 ноября

13 ноября 2020, 23:04

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирус диагностировали у 545 человек. За все время исследований зарегистрировано 16026 заболевших коронавирусом. Из них 5681 человек выздоровел, 226 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области зафиксировано 204 заболевших коронавирусом и 23 летальных случая, заявили в группировке «ДНР». С начала пандемии «ДНР» подтверждает 8568 случаев коронавируса. Из них 4115 человек выписаны, а 769 — умерли.

В Луганской области выявили 118 новых случаев инфицирования коронавирусом. Зафиксировано один летальный случай. Всего подтверждено 4940 случаев коронавирусной болезни. Уже выздоровели — 2557 человек, 121 человек умер от осложнений.

Группировка «ЛНР» заявила, вследствие COVID-19 скончались еще три человека. О выявлении новых случаев заболевания не сообщается. Всего «ЛНР» признает 1669 случаев заражения коронавирусом, из которых 1415 человек выздоровели, 121 — умер.

Политика

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны пройти по мажоритарной системе.

Кравчук назвал подписанные в 2015 году Минские соглашения «политической петлей на шее Украины».

Украина подготовила новые детали к предложенному в ТКГ плану действий по урегулированию на Донбассе, сообщил источник «Интерфакс-Украина». В документе демилитаризация ОРДЛО — ключевая составляющая, а также детально проработана процедура передачи Украине контроля над границей.

Германия и Франция призвали Россию повлиять на боевиков на Донбассе в вопросе открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье.

Общество

Красный Крест и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправили в ОРДЛО гуманитарную помощь общим весом 324 тонны.

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