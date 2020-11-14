Кравчук исключил появление российских миротворцев в ОРДЛО

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает абсурдной идею о возможном введении российских миротворцев в отдельные районы Донбасса (ОРДЛО).



«Я слышу голоса, особенно в СМИ, в России, что, мол, Россия также может ввести "миротворцев" на неконтролируемую территорию, я не знаю даже какую — Украины, то есть, "ДНР" и "ЛНР". Я думаю, что это был бы просто абсурд», — сказал Кравчук в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» вечером 13 ноября.



По его словам, это невозможно, так как РФ продолжает агрессию против Украины, а опыт Нагорного Карабаха не может быть применим на украинскую ситуацию.



Между Донбассом и Карабахом, по мнению Леонида Кравчука, не может быть аналогий.



«Мы не должны допустить прямой аналогии или копировать действия Украины, анализируя ситуацию в Карабахе», — считает Кравчук.

Ночью 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении объявили о подписании соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и вводе российских миротворцев в зону конфликта. Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Под контроль Баку переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.