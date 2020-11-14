На Донетчине еще 605 человек заразились коронавирусом

За пятницу, 13 ноября, на подконтрольной властям территории Донецкой области 605 человек получили положительные результаты на COVID-19, среди них 16 детей. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Среди новых случаев:



— 260 в Мариупольской ОТГ;

— 72 в Краматорской ОТГ;

— 31 в Бахмутской ОТГ

— 28 в Покровской ОТГ;

— 27 в Мангушской ОТГ;

— 26 в Славянской ОТГ;

— 22 в Торецкой ОТГ;

— 18 в Никольской ОТГ;

— 16 в Добропольской ОТГ;

— 13 в Угледарского ОТГ;

— 11 в Мирноградской ОТГ;

— по 9 в Лиманской и Александровской ОТГ;

— 6 в Сартанской ОТГ;

— по 5 в Волновахской, Константиновской и Новодонецкой ОТГ;

— по 4 в Звановской, Великоновоселковской, Мирненской и Белозерской ОТГ;

— по 3 в Северской, Шаховской, Кураховской и Кальчицкой ОТГ;

— по 2 в Гродовскиой, Святогорской и Черкасской ОТГ;

— по 1 в Авдеевской, Соледарской, Комарской, Дружковской, Новогродовской, Удачненской, Селидовской и Николаевской ОТГ.



С начала пандемии в Донецкой области зафиксирован 11631 случай COVID-19, из которых 6129 человек выздоровели, 226 — умерли.

За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 12524 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за время пандемии.