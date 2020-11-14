На Донетчине еще 605 человек заразились коронавирусом

За пятницу, 13 ноября, на подконтрольной властям территории Донецкой области 605 человек получили положительные результаты на COVID-19, среди них 16 детей. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Среди новых случаев:
— 260 в Мариупольской ОТГ;
— 72 в Краматорской ОТГ;
— 31 в Бахмутской ОТГ
— 28 в Покровской ОТГ;
— 27 в Мангушской ОТГ;
— 26 в Славянской ОТГ;
— 22 в Торецкой ОТГ;
— 18 в Никольской ОТГ;
— 16 в Добропольской ОТГ;
— 13 в Угледарского ОТГ;
— 11 в Мирноградской ОТГ;
— по 9 в Лиманской и Александровской ОТГ;
— 6 в Сартанской ОТГ;
— по 5 в Волновахской, Константиновской и Новодонецкой ОТГ;
— по 4 в Звановской, Великоновоселковской, Мирненской и Белозерской ОТГ;
— по 3 в Северской, Шаховской, Кураховской и Кальчицкой ОТГ;
— по 2 в Гродовскиой, Святогорской и Черкасской ОТГ;
— по 1 в Авдеевской, Соледарской, Комарской, Дружковской, Новогродовской, Удачненской, Селидовской и Николаевской ОТГ.
С начала пандемии в Донецкой области зафиксирован 11631 случай COVID-19, из которых 6129 человек выздоровели, 226 — умерли.
За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 12524 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за время пандемии.