В ВСУ — 2 летальных случая и 179 заболевших за сутки

В Вооруженных силах Украины зафиксировано 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и два летальных случая. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Скончались военнослужащий в Житомирской области и работник ВСУ во Львовской области. Оба имели хронические сопутствующие заболевания.



«Выражаем соболезнования близким и родным», — говорится в сообщении.



Среди новых 179 случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Остальные лечатся дома под наблюдением медслужбы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 14 ноября коронавирусом в ВСУ болеет 2 494 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5 230 человек, 23 — умерли.



На изоляции находится 354 человека.

За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 12524 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за время пандемии.