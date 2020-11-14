«ЛНР»: За сутки — двое умерших и 17 заболевших COVID-19

В отдельных районах Луганской области еще 17 человек заболели коронавирусной болезнью. За сутки двое пациентов умерли от COVID-19, заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



По состоянию на 14 ноября «ЛНР» признает 1686 случаев заражения COVID-19, из которых 1424 человека выздоровели, 123 — умерли.



Группировка не приводит статистику по количеству заболевших в населенных пунктах ОРЛО.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.

За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 12524 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за время пандемии.