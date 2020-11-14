Заявки не компенсацию за разрушенное жилье подали почти 300 жителей Донетчины

Более 270 жителей Донецкой области обратились с заявлениями о получении компенсации за разрушенное или поврежденное в результате обстрелов жилье. Об этом сообщила зампредседателя Донецкой ОГА Юлия Костюнина.



«На сегодня местными комиссиями принято для обследования уже более 270 заявлений граждан, у которых разрушено или повреждено жилье. В Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации должны поступить пакеты документов на рассмотрение», — сказала она на совещании 13 ноября.



После обработки документов ДонОГА проведет первое заседание комиссии, которая определит получателей компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате вооруженного конфликта.



Максимальная сумма компенсации составляет 300 тысяч гривен.