Возле границы с РФ и ОРЛО найден предмет, похожий на крупнокалиберный пулемет

В Луганской области вблизи участка украинско-российской границы пограничники обнаружили предмет, похожий на крупнокалиберный пулемет. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова, находился в лесу вблизи железнодорожной станции «Ильенко». Рядом с этой местностью проходит граница с РФ, а также линия соприкосновения с подконтрольной боевикам территорией.



О данном факте проинформированы сотрудники правоохранительных органов. Предмет отправлен на экспертизу.