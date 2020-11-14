Боевики стреляли из гранатомета вблизи Водяного

Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Водяного в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета», — сказано в сообщении.



Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.