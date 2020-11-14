На Луганщине — 141 новый случай COVID-19, один человек умер

За сутки на подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 141 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.



География выявленных заболеваний: Северодонецк — 37 человек, Лисичанск — 21, Рубежное — 13, Белокуракинский и Сватовский районы — по 6, Кормянский — 9, Меловской — 1, Новоайдарский и Станично-Луганский районы — по 3, Попаснянский — 8, Старобельский — 7, Троицкий — 27.



Вследствие осложнений умер 72-летний мужчина из Северодонецка.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 5081 человека. Из них выздоровели — 2640 (83 за последние сутки); лечатся — 2319, умерли 122 человека.

За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 12524 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за время пандемии.