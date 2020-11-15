В Украине выявили еще 10681 заболевшего коронавирусом

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине выявили 10681 заболевшего коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за этот период 2633 пациента выздоровели, а 95 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 535 857 заболевших коронавирусом. Из них 241 444 человека выздоровели, а 9603 умерли.