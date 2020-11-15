Резников анонсировал строительство железнодорожной колеи на Луганщине

Вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников анонсировал строительство новой железнодорожной колеи в Луганской области. Об этом он заявил в совместном с президентом Владимиром Зеленским влоге.



Резников отметил, что вопрос безопасности стоит на первом месте, а четвертый месяц режима «тишины» — «уже достаточно большое достижение, но это не наша конечная цель».



«Наша конечная цель — это возвращение Донецкой, Луганской и Крыма, развитие этих регионов. Поэтому мы начинаем строительство инфраструктурных объектов вдоль линии соприкосновения, в том числе и дороги, и том числе и железной дороги. Сейчас, кстати, в Луганской области на повестке проект о новой колее», — сказал он.

В сентябре Украина согласовала условия получения кредита в размере 100 млн долларов для проектов по развитию сельского хозяйства и ремонта автомобильных дорог в Луганской области.