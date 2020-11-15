За сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирус диагностировали у 171 человека. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ДНР».



Также зарегистрирован 21 летальный случай — умерли мужчины в возрасте от 43 до 84 лет и женщины в возрасте от 44 до 88 лет.



По состоянию на 15 ноября «ДНР» признает 8959 случаев COVID-19, из которых 4174 человека выздоровели, летальных случаев — 812.



Кроме этого, выявлено 85 случаев пневмоний, низ них 54 человека госпитализированы 54. Как утверждают в «ДНР», всего на лечении 2105 пациентов с пневмониями, из них 524 на кислородной поддержке.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине выявили 10681 заболевшего коронавирусом.