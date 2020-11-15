На Донетчине 13 человек умерли от COVID-19, еще 352 заболели

В результате осложнений от COVID-19 умерли еще 13 жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Четыре летальных случая зафиксировано в Угледаре, (57, 64, 71, 70 лет), 3 — в Марьинской ОТГ (41, 69, 80 лет), 2 — в Кураховской ОТГ (81, 78 лет), по 1 — в Старомлиновской (64 года), Константиновской (78 лет), Новогродовский (60 лет) и Звановской (75 лет) ОТГ.



За субботу, 14 ноября, положительные результаты на COVID-19 получили еще 352 человека, среди которых 10 детей:



— 155 в Мариупольской ОТГ;

— 40 в Славянской ОТГ;

— 32 в Торецкой ОТГ;

— 16 в Краматорской ОТГ;

— 15 в Волновахской ОТГ;

— 14 в Мирненской ОТГ;

— 13 в Часовояровской ОТГ;

— 11 в Мангушской ОТГ;

— 10 в Никольской ОТГ;

— 8 в Соледарский ОТГ;

— 6 в Угледарско1 ОТГ;

— по 4 в Константиновской и Николаевской ОТГ;

— по 3 в Бахмутской, Ольгинской и Святогорской ОТГ;

— по 2 в Сартанской, Кальчицкой, Селидовской и Андреевской ОТГ;

— по 1 в Авдеевской, Великоновоселковской, Хлебодаровской, Дружкивской, Новогродовский, Черкасской и Очеретинской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной властям части Донетчины зафиксировано 16 983 случая заболевания, из которых 6129 человек выздоровели, 239 — умерли.

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине выявили 10681 заболевшего коронавирусом.