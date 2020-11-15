Дайджест НД: Языковой скандал, насилие военных над женщинами на Донбассе ►

Новый языковой скандал в Киеве, создание на переговорах по Донбассу подгруппы по границе и насилие военных над женщинами в зоне конфликта. Это дайджест «Новостей Донбасса» — рассказываем о самом главном и интересном, произошедшем за эту неделю.