Дайджест НД: Языковой скандал, насилие военных над женщинами на Донбассе ►
Новый языковой скандал в Киеве, создание на переговорах по Донбассу подгруппы по границе и насилие военных над женщинами в зоне конфликта. Это дайджест «Новостей Донбасса» — рассказываем о самом главном и интересном, произошедшем за эту неделю.
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