Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 16983 случая COVID-19 (6129 человек выздоровели, 239 — умерли). За неделю выявлено 3439 случаев заболевания и 52 летальных случая.



Группировка «ДНР» подтверждает 8959 случаев заболевания COVID-19 (4174 человека выздоровел, 812 — умерли). В течение недели зафиксировано 1164 заболевших и 125 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 5147 человек, из них 2648 человек выздоровели, 123 — умерли. За неделю — 697 заболевших и 16 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 1694 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1434 человек выздоровели, 124 — умерли). За неделю — 51 новый случай COVID-19 и 18 случаев смерти.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны пройти по мажоритарной системе.



Украина подготовила новые детали к предложенному в ТКГ плану действий по урегулированию на Донбассе, сообщил источник «Интерфакс-Украина». В документе демилитаризация ОРДЛО — ключевая составляющая, а также детально проработана процедура передачи Украине контроля над границей.



Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал предложенный украинской стороной план урегулирования на Донбассе, и заявил, что Германия и Франция якобы потакают Украине в «подрыве» Минских соглашений.



Германия и Франция призвали Россию повлиять на боевиков на Донбассе в вопросе открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье. Штаб ООС решил возобновить пропуск через линию соприкосновения с 10 ноября, однако боевики «ДНР/ЛНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.



Общество



Bellingcat и The Insider выяснили, что проект Bonanza media, посвященный крушению рейса MH17 на Донбассе, согласовывал свои публикации и поездки на подконтрольную «ЛНР» территорию с полковником ГРУ РФ Сергеем Чебановым.



Красный Крест и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправили в ОРДЛО гуманитарную помощь общим весом 324 тонны.



На новом КПВВ, расположенном вблизи Счастья в Луганской области, жители неподконтрольных территорий смогут получать социальные выплаты.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Почему группировки «Л-ДНР» сорвали открытие КПВВ? // Разоружение и выборы в Донецке и Луганске уже в марте. Есть ли у плана Леонида Кравчука шанс на реализацию? // Новые-старые лица у власти. Кто уже сел в кресло мэра на Донбассе и кому предстоит побороться во втором туре // Как олигарх Сергей Курченко избавляется от предприятий в ОРДЛО. И кто будет возвращать миллионные долги по зарплатам?



«Донбасс Реалии»: Путин на Кавказе. Урок для Украины // Россия запустила турецких военных на Южный Кавказ // Украина создает ударный беспилотник // Боевики «ДНР» и «ЛНР» переписывают историю Украины.



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