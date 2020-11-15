Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные новости Донбасса за неделю

15 ноября 2020, 21:44

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 16983 случая COVID-19 (6129 человек выздоровели, 239 — умерли). За неделю выявлено 3439 случаев заболевания и 52 летальных случая.

Группировка «ДНР» подтверждает 8959 случаев заболевания COVID-19 (4174 человека выздоровел, 812 — умерли). В течение недели зафиксировано 1164 заболевших и 125 летальных случаев.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 5147 человек, из них 2648 человек выздоровели, 123 — умерли. За неделю — 697 заболевших и 16 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 1694 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1434 человек выздоровели, 124 — умерли). За неделю — 51 новый случай COVID-19 и 18 случаев смерти.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны пройти по мажоритарной системе.

Украина подготовила новые детали к предложенному в ТКГ плану действий по урегулированию на Донбассе, сообщил источник «Интерфакс-Украина». В документе демилитаризация ОРДЛО — ключевая составляющая, а также детально проработана процедура передачи Украине контроля над границей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал предложенный украинской стороной план урегулирования на Донбассе, и заявил, что Германия и Франция якобы потакают Украине в «подрыве» Минских соглашений.

Германия и Франция призвали Россию повлиять на боевиков на Донбассе в вопросе открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье. Штаб ООС решил возобновить пропуск через линию соприкосновения с 10 ноября, однако боевики «ДНР/ЛНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.

Общество

Bellingcat и The Insider выяснили, что проект Bonanza media, посвященный крушению рейса MH17 на Донбассе, согласовывал свои публикации и поездки на подконтрольную «ЛНР» территорию с полковником ГРУ РФ Сергеем Чебановым.

Красный Крест и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправили в ОРДЛО гуманитарную помощь общим весом 324 тонны.

На новом КПВВ, расположенном вблизи Счастья в Луганской области, жители неподконтрольных территорий смогут получать социальные выплаты.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Почему группировки «Л-ДНР» сорвали открытие КПВВ? // Разоружение и выборы в Донецке и Луганске уже в марте. Есть ли у плана Леонида Кравчука шанс на реализацию? // Новые-старые лица у власти. Кто уже сел в кресло мэра на Донбассе и кому предстоит побороться во втором туре // Как олигарх Сергей Курченко избавляется от предприятий в ОРДЛО. И кто будет возвращать миллионные долги по зарплатам?

«Донбасс Реалии»: Путин на Кавказе. Урок для Украины // Россия запустила турецких военных на Южный Кавказ // Украина создает ударный беспилотник // Боевики «ДНР» и «ЛНР» переписывают историю Украины.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
главное за неделю

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:44
Главные новости Донбасса за неделю
16:15
В Донецке отменили вечер украинского рока после «негативных отзывов»
12:49
Боевики завтра откроют КПВВ под Донецком
11:54
В ОРДО еще 171 человек заразился COVID-19, за сутки 21 пациент умер
10:33
«ЛНР»: Восемь человек заболели и один умер от COVID-19
21:25
Срыв открытия КПВВ и «план Кравчука» для Донбасса. Что дальше? ►
14:14
«ЛНР»: За сутки — двое умерших и 17 заболевших COVID-19
10:45
«ДНР» заявила о 220 заболевших и 22 умерших от COVID-19 за сутки
15:55
«ДНР» сократила время работы своего пункта пропуска под Донецком
15:23
«ЛНР» разрешила заведениям общепита увеличить время работы
10:42
«ДНР» сообщила о 204 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 23 человека
08:52
В сельсовете на Луганщине не смогли разговаривать с ОБСЕ без разрешения боевиков
все новости
21:44
Главные новости Донбасса за неделю
18:22
Боевики стреляли под Марьинкой. Без потерь
18:16
Дайджест НД: Языковой скандал, насилие военных над женщинами на Донбассе ►
16:15
В Донецке отменили вечер украинского рока после «негативных отзывов»
16:13
На Донетчине 13 человек умерли от COVID-19, еще 352 заболели
15:38
Автомобиль обстреляли краской возле избирательного участка в Краматорске
14:24
В ВСУ за сутки подтвержден 121 случай COVID-19
12:49
Боевики завтра откроют КПВВ под Донецком
11:54
В ОРДО еще 171 человек заразился COVID-19, за сутки 21 пациент умер
10:33
«ЛНР»: Восемь человек заболели и один умер от COVID-19
09:39
Резников анонсировал строительство железнодорожной колеи на Луганщине
09:11
На Донетчине стрелял снайпер боевиков. Силы ООС открыли ответный огонь
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Языковой скандал, насилие военных над женщинами на Донбассе ►
15 ноября, 18:16
Срыв открытия КПВВ и «план Кравчука» для Донбасса. Что дальше? ►
14 ноября, 21:25
Восстановление лесов Луганщины после пожаров займет 75 лет ►
12 ноября, 16:47

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция