Штаб: Боевики за сутки дважды нарушили «режим тишины» на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, нарушив договоренности о режиме прекращения огня.



Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Так, в районе населенного пункта Марьинка боевики вели огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применили подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.



С начала текущих суток, 16 ноября, по всей линии разграничения соблюдался «режим тишины».



«Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни и здоровью», — добавили в Штабе.