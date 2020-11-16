Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Выручка предприятий Донецкой области от экспорта товаров за 9 месяцев уменьшилась на 19%

16 ноября 2020, 09:23

Выручка предприятий Донецкой области от экспорта товаров за 9 месяцев уменьшилась на 19%

За 9 месяцев 2020 года валютные поступления от экспорта товаров предаприятиями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составили 2887,4 млн долларов. В то же время, по сравнению с январем–сентябрем 2019 года экспорт товаров региона уменьшился на 690,7 млн долларов, или на 19,3%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.

Причиной уменьшения валютной выручки в Доноблстате назвали сложную ситуацию на внешних рынках сбыта черных металлов, которые за 9 месяцев 2020 года обеспечили 77,3% валютных поступлений от экспортных поставок всех товаров. Потери из-за уменьшения физического объема экспорта составили 47,6 млн долларов. Кроме того, с начала 2020 года на черные металлы и другую продукцию на рынках сбыта произошло снижение спроса и цен вследствие пандемии коронавируса.

Сокращение валютной выручки, полученной предприятиями региона, зафиксировано по всем континентам, кроме азиатского рынка.

Так, экспорт товаров в страны Азии в январе–сентябре 2020 года составил 775,3 млн долларов (26,9% общего объема), что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года больше на 9,3%. Это достигнуто за счет роста поставок в Турцию и Китай, отметили в ведомстве.

В то же время валютные поступления от экспорта товаров в Америку, Европу и Африку за 9 месяцев 2020 сократисля на 6,6%, 25,9% и 37,8% соответственно.

Тройкой лидеров, куда больше всего экспортировано товаров предприятий Донецкой области за 9 месяцев 2020 года, стали Италия (20,6% общего объема), Россия (12,7% общего объема) и Турция (12,1% общего объема).

Отмечается, что 91,6% валютной выручки от экспорта всех товаров предприятиями области в Италию обеспечено за счет черных металлов. Поставки в Российскую Федерацию по сравнению с январем–сентябрем 2019 года сократились на 20,7%. В то же время в Россию направлено больше половины (53,7%) экспортированной продукции машиностроения региона. Общий объем экспортированных товаров в Турцию больше аналогичного периода 2019 года в 2,2 раза, а экспорт черных металлов, на которые приходилось 90,1% всей валютной выручки, вырос втрое.

В Доноблстате также отметили, что регион обеспечил 8,2% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после Киева и Днепропетровской области.

Смотрите также:

Экономика Донбасса: Между войной, пандемией и политикой. Большой репортаж

ТЕГИ

Прочее
Металл Экспорт Предприятия Главное управление статистики в Донецкой области
Места
Россия Турция Италия Донецкая область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:47
Умерла начальница «центра занятости ДНР»
11:46
Какие КПВВ на Донбассе работают сегодня: данные ГПСУ
21:44
Главные новости Донбасса за неделю
16:15
В Донецке отменили вечер украинского рока после «негативных отзывов»
12:49
Боевики завтра откроют КПВВ под Донецком
11:54
В ОРДО еще 171 человек заразился COVID-19, за сутки 21 пациент умер
10:33
«ЛНР»: Восемь человек заболели и один умер от COVID-19
21:25
Срыв открытия КПВВ и «план Кравчука» для Донбасса. Что дальше? ►
14:14
«ЛНР»: За сутки — двое умерших и 17 заболевших COVID-19
10:45
«ДНР» заявила о 220 заболевших и 22 умерших от COVID-19 за сутки
15:55
«ДНР» сократила время работы своего пункта пропуска под Донецком
15:23
«ЛНР» разрешила заведениям общепита увеличить время работы
все новости
12:56
Закупленные для Донецкой области кислородные концентраторы прибудут к концу декабря
12:47
Умерла начальница «центра занятости ДНР»
12:22
Рада проведет только одно заседание на этой неделе из-за COVID-19
11:46
Какие КПВВ на Донбассе работают сегодня: данные ГПСУ
11:34
Верховная Рада может принять постановление об отмене карантина выходного дня
10:06
В рядах ВСУ — 42 новых случая COVID-19
09:56
Действующий мэр Краматорска проиграл на выборах городского головы
09:50
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
09:36
Коронавирус в Донецкой области: еще 16 умерших и 221 заболевший
09:23
Выручка предприятий Донецкой области от экспорта товаров за 9 месяцев уменьшилась на 19%
08:25
В Украине выявили 9832 заболевших коронавирусом за сутки
08:17
Штаб: Боевики за сутки дважды нарушили «режим тишины» на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
16 ноября, 09:50
Дайджест НД: Языковой скандал, насилие военных над женщинами на Донбассе ►
15 ноября, 18:16
Срыв открытия КПВВ и «план Кравчука» для Донбасса. Что дальше? ►
14 ноября, 21:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция