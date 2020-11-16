Выручка предприятий Донецкой области от экспорта товаров за 9 месяцев уменьшилась на 19%

За 9 месяцев 2020 года валютные поступления от экспорта товаров предаприятиями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составили 2887,4 млн долларов. В то же время, по сравнению с январем–сентябрем 2019 года экспорт товаров региона уменьшился на 690,7 млн долларов, или на 19,3%.



Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.



Причиной уменьшения валютной выручки в Доноблстате назвали сложную ситуацию на внешних рынках сбыта черных металлов, которые за 9 месяцев 2020 года обеспечили 77,3% валютных поступлений от экспортных поставок всех товаров. Потери из-за уменьшения физического объема экспорта составили 47,6 млн долларов. Кроме того, с начала 2020 года на черные металлы и другую продукцию на рынках сбыта произошло снижение спроса и цен вследствие пандемии коронавируса.



Сокращение валютной выручки, полученной предприятиями региона, зафиксировано по всем континентам, кроме азиатского рынка.

Так, экспорт товаров в страны Азии в январе–сентябре 2020 года составил 775,3 млн долларов (26,9% общего объема), что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года больше на 9,3%. Это достигнуто за счет роста поставок в Турцию и Китай, отметили в ведомстве.



В то же время валютные поступления от экспорта товаров в Америку, Европу и Африку за 9 месяцев 2020 сократисля на 6,6%, 25,9% и 37,8% соответственно.



Тройкой лидеров, куда больше всего экспортировано товаров предприятий Донецкой области за 9 месяцев 2020 года, стали Италия (20,6% общего объема), Россия (12,7% общего объема) и Турция (12,1% общего объема).



Отмечается, что 91,6% валютной выручки от экспорта всех товаров предприятиями области в Италию обеспечено за счет черных металлов. Поставки в Российскую Федерацию по сравнению с январем–сентябрем 2019 года сократились на 20,7%. В то же время в Россию направлено больше половины (53,7%) экспортированной продукции машиностроения региона. Общий объем экспортированных товаров в Турцию больше аналогичного периода 2019 года в 2,2 раза, а экспорт черных металлов, на которые приходилось 90,1% всей валютной выручки, вырос втрое.



В Доноблстате также отметили, что регион обеспечил 8,2% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после Киева и Днепропетровской области.