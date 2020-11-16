Коронавирус в Донецкой области: еще 16 умерших и 221 заболевший

В Донецкой области зарегистрировано 16 новых смертей, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых летальных случаев:



— по 4 в Селидовской (44, 80, 82, 75 лет) и Добропольской (71, 73, 81, 57 лет) ОТГ;

— 3 в Краматорской ОТГ (53, 66, 89 лет);

— по 1 в Мирненской (76 лет), Лиманской (69 лет), Новогродовской (42 года), Белозерской (61 год) и Кураховской (66 лет) ОТГ.



Кроме того, за минувшие сутки, 15 ноября, в регионе выявлен 221 заболевший коронавирусом, среди которых 5 детей.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 17204 заболевших COVID-19. Из них 6129 человек выздоровели, а 255 умерли. Продолжают лечение 10820 человек.