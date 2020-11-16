В рядах ВСУ — 42 новых случая COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 42 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



В учреждение здравоохранения госпитализирован 1 человек, состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение, говорится в сообщении. Остальные заболевшие находятся дома под присмотром медицинской службы



По состоянию на утро 16 ноября в рядах ВСУ COVID-19 болеют 2 448 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 5 439 человек, летальных случаев — 23. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 330 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 545 689 заболевших COVID-19. Из них 244 197 человек выздоровели, а 9 697 умерли. За последние сутки выявили 9832 заболевших коронавирусом.