Рада проведет только одно заседание на этой неделе из-за COVID-19

Верховная Рада из-за вспышки COVID-19 будет работать в сессионном зале на этой неделе только во вторник, а в остальные дни депутаты продолжат работу в комитетах парламента.



Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, которая временно исполняет обязанности председателя парламента.



Она отметила, что коронавирусом болеют 27 народных депутатов, всего переболели более 90 депутатов. Также сейчас коронавирусом болеют 24 работника аппарата Верховной Рады.



«Поэтому мы посоветовались с руководителями фракций и групп и понимаем, что мы завтра должны проработать полный сессионный день, а я вношу предложение, чтобы среда, четверг и пятница были у нас работой в комитетах», — сказала Кондратюк во время согласительного совета глав фракций и парламента.

На прошлой неделе COVID-19 был подтвержден у спикера парламента Дмитрия Разумкова, а также его первого заместителя Руслана Стефанчука. Сейчас они находятся на самоизоляции дома.