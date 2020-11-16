Умерла начальница «центра занятости ДНР»

В Донецке умерла Тамара Козенко, которая возглавляла центр занятости при группировке «ДНР».



65-летняя Козенко скончалась в пятницу, 13 ноября, но информация об этом на сайте центра занятости появилась только сегодня.



Причина ее смерти в сообщении не указана.



Тамара Козенко родом из Донецка. В системе труда и социальной политики работала с 1980 года сначала при СССР, а потом во времена независимой Украины. В 2014 году она возглавила «Республиканский центр занятости ДНР».



Ранее сообщалось, что 12 ноября в Донецке умер «депутат ДНР» Дмитрий Перепелкин.