На Луганщине зафиксировали еще 22 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Луганской области выявили 22 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает облгосадминистрация.



В Рубежном зафиксировали 3 новых случая, в Кормянском районе — 4, в Новоайдарском — 4, в Новопсковском — 7, в Попаснянском — 4.



По состоянию на 16 ноября на подконтрольной Украине части области лабораторно подтверждено 5169 случаев коронавирусной болезни. Уже выздоровели — 2648 человек, а 123 человек умерли от осложнений.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 545 689 заболевших COVID-19. Из них 244 197 человек выздоровели, а 9 697 умерли. За последние сутки выявили 9832 заболевших коронавирусом.