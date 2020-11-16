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Открытие КПВВ у Счастья и Золотого: Великобритания призвала Россию повлиять на «своих марионеток»

16 ноября 2020, 15:54

Открытие КПВВ у Счастья и Золотого: Великобритания призвала Россию повлиять на «своих марионеток»

Россия должна призвать сепаратистов немедленно открыть КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области. Об этом заявило посольство Великобритании в Украине.

«Великобритания разочарована, что новые КПВВ в Золотом и Счастье пока не работают полноценно, несмотря на их открытие со стороны Украины. РФ должна соблюсти свои обязательства и призвать своих марионеток немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии разграничения», — говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

Ранее с аналогичным призывом к России выступили Германия и Франция.

Украина 10 ноября открыла все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Однако группировки «ЛНР» и «ДНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.

Трехсторонняя контактная группа на заседании 11 ноября не смогла договориться о дате открытия КПВВ на Донбассе.

Сейчас на Донбассе ежедневно работает только КПВВ «Станица Луганская», а КПВВ «Новотроицкое» — по понедельникам и пятницам.

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