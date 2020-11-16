Полицейские Донетчины задокументировали 112 нарушений карантина «выходного дня»

Полицейские Донецкой области проводили рейды по соблюдению противоэпидемических правил в карантин «выходного дня». За субботу и воскресенье правоохранители зафиксировали 112 нарушений. Об этом сообщает полиция области.



Так, полиция увеличила количество рейдовых групп, которые проверяли соблюдение карантинных требований предпринемателями до 1000 правоохранителей (99 мобильных групп). В их состав входили работники Минздрава, Госпотребслужбы, ГСЧС. В результате рейдов полицейские привлекли к ответственности владельцев заведений и перевозчиков, которые нарушали противоэпидемические правила.



Как отметили в ведомстве, полицейские штрафуют не сразу. Сначала они проводят информационную работу, а если нарушения повторяются — привлекают нарушителей к ответственности.

В результате за выходные полицейские составили 112 административных протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил карантина людей». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 17 до 32 тысяч гривен, в отношении должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен. Решение о наложении штрафа принимает суд.



Всего с 16 марта 2020 полиция задокументировала более 8 тысяч нарушений карантина. Составлено 1664 административных протокола.

На прошлой неделе правительство постановило ввести в Украине карантин выходного дня с субботы 14 ноября. Он продлится три уик-энда и предполагает запрет работы по субботам и воскресеньям кафе и ресторанов, заведений культуры, спортзалов, непродуктовых магазинов. Так Кабмин хочет снизить распространение коронавируса.



17 ноября Верховная Рада намерена рассмотреть постановление об отмене усиленного карантина на выходных.