Как лечиться от коронавируса, если нет семейного врача? Глава МОЗ озаботился этим, когда сам заболел

Министерство здравоохранения планирует предоставить возможность подписывать декларацию с семейным врачом онлайн или же обеспечить заболевшего медиком, который будет вести его в течение COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время видеообращения из самоизоляции.



Он признался, что озаботился этим вопросом, когда сам заболел коронавирусом. Степанов отметил, что у него нет семейного врача, так как «в этом не было потребности до ковида».



«У меня жена врач — доктор медицинских наук. Поэтому в нашей семье не было необходимости в [семейном] враче», — пояснил он.



Министр рассказал, что решил пройти «путь пациента». В первую очередь, он позвонил в контакт-центр по COVID-19 с вопросом, можно ли подписать декларацию с семейным врачом онлайн, не посещая больницу.



«Какие выводы были сделаны из этого разговора с контакт-центром: нам очень необходимо как можно скорее найти решение, как подписывать онлайн-декларации с семейными врачами», — отметил Степанов.



Он сообщил, что поручил своим заместителям проработать этот вопрос.



«Я уверен, что мы найдем решение. Или это будет онлайн-декларация, или если нет семейного врача, и не будет найдено, как подписывать декларацию, то любой пациент, любой гражданин Украины должен быть обеспечен медицинской помощью и медицинским работником, который будет вести его в течение его болезни COVID-19», — резюмировал Степанов.



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