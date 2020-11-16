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Кабмин выделил почти 3,5 млн гривен на жилье для переселенцев

16 ноября 2020, 17:17

Кабмин выделил почти 3,5 млн гривен на жилье для переселенцев

Кабинет министров на заседании 16 ноября выделил из госюджета 3,43 миллиона гривен для приобретения жилья переселенцам. Еще примерно 1,5 млн гривен к этим средствам выделят местные бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что за эти средства, при условии софинансирования из местных бюджетов, местные власти планируют приобрести 10 квартир для проживания 28 переселенцев в Покровске Донецкой области, Конотопе Сумской и Первомайске Харьковской области.

Первоочередное право на обеспечение жильем имеют семьи ВПО с несовершеннолетними детьми, беременные женщины, люди, которые потеряли работоспособность и пенсионеры из числа ВПО.

В министерстве подчеркнули, что это последняя субвенция в 2020 году.

Всего в этом году, согласно бюджетной программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативного влияния в результате вооруженного конфликта на востоке Украины», было направлено 20 млн гривен.

В проект государственного бюджета Украины на 2021 год правительство запланировало выделить на эту программу более 125 млн гривен.

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