В Станице Луганской военный пытался замаскировать под суицид убийство сослуживца

Военнослужащий одной из воинских частей в районе населенного пункта Станица Луганская пытался замаскировать под суицид убийство своего сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Информация о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей поступило в военную прокуратуру Луганского гарнизона 16 ноября 2020 года.



«Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида», — говорится в сообщении.



По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Он признался в убийстве и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.



Военные прокуроры проверяют показания задержанного, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.