Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Януковича

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте. Соответствующее решение было объявлено на заседании суда 16 ноября, трансляция которого велась на канале «Судова влада України» в YouTube.



«Апелляционную жалобу защитников удовлетворить частично. Определение следственного судьи Печерского суда от 12 мая 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство следователя и применена мера пресечения в виде содержания под стражей, отменить. Назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции», — говорится в решении, которое зачитала судья.



12 мая Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей Януковича по делу об организации массовых убийств на Майдане.



Этот заочный арест стал для Януковича вторым. 4 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в деле об узурпации власти.



Следователи расследуют обстоятельства захвата Януковичем государственной власти в период сентября-октября 2010 года, когда он и его сообщники вернули Конституцию 1996 года без необходимого решения Верховной Рады. Неконституционным способом президенту было передано больше полномочий.



В начале 2019 года Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.