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Штаб ООС: На Донбассе с полуночи обстрелов не было

16 ноября 2020, 20:14

Штаб ООС: На Донбассе с полуночи обстрелов не было

Боевики не нарушали режим тишины с начала текущих суток по состоянию на 17.30 16 ноября. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Соблюдая условия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, украинские воины добросовестно выполняют задачи по назначению. В течение текущих суток, 16 ноября, нарушений со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сегодня в районе проведения операции Объединенных сил саперы ГСЧС разминировали более 2 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

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