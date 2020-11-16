В Луганской области полиция составила почти 50 админпротоколов за нарушение карантина

В Луганской области полиция составила 48 админпротоколов за нарушение карантина выходного дня. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Протоколы составлены по статье 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей» в отношении лиц, допустивших грубые нарушения правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм.



Отмечается, что проверки соблюдения карантина в течение двух выходных дней около 100 мобильных групп, в состав которых входили полицейские и сотрудники Госпотребслужбы.



Ранее в полиции Донетчины сообщили о том, что задокументировали 112 нарушений карантина «выходного дня» в области.