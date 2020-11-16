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В Луганской области полиция составила почти 50 админпротоколов за нарушение карантина

16 ноября 2020, 21:15

В Луганской области полиция составила почти 50 админпротоколов за нарушение карантина

В Луганской области полиция составила 48 админпротоколов за нарушение карантина выходного дня. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Протоколы составлены по статье 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей» в отношении лиц, допустивших грубые нарушения правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм.

Отмечается, что проверки соблюдения карантина в течение двух выходных дней около 100 мобильных групп, в состав которых входили полицейские и сотрудники Госпотребслужбы.

Ранее в полиции Донетчины сообщили о том, что задокументировали 112 нарушений карантина «выходного дня» в области.

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