ОБСЕ: Ограничения в передвижениях подорвало единство миссии на Донбассе

В СММ ОБСЕ отметили, что систематические запреты на передвижение привели к фактическому разделению миссии на три «зоны операций» на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии за первую половину 2020 года.



Согласно данным, обнародованным миссией ОБСЕ, в период с 1 января до 20 марта около 96% от общего количества ограничений свободы передвижения (308) произошли в неподконтрольных правительству районах. Из них примерно 63% случаев зафиксировано на юге Донецкой области.



«Миссия сталкивалась с ограничениями свободы передвижения на различных блокпостах вдоль линии соприкосновения, что ограничивало способность СММ выполнять свой мандат в Донецкой и Луганской областях, в частности в неконтролируемых правительством приграничных районах, и уточнять информацию о жертвах среди гражданского населения и повреждениях гражданских объектов», — сообщили в СММ.



В период с 21 марта по 30 июня также около 96% от общего количества ограничений свободы передвижения (351) имели место в неподконтрольных правительству районах. Из них 44% случаев ограничений зафиксировано в Луганской области.



«Это привело к сокращению численности персонала, а также повлекло недостаточное административное и материально-техническое обеспечение, необходимое для поддержки функционирования СММ в неподконтрольных правительству районах, значительно подорвало единство миссии», — отмечается в отчете.



Отмечается, что разделение стало причиной различной численности персонала в этих трех операционных зонах и существенно ограниченной способности передвигаться между ними, а также «создало искусственный дисбаланс в мониторинговой деятельности в этих трех зонах, который сохранялся после отчетного периода».



Согласно информации СММ, мониторинговые команды в неподконтрольных правительству районах «были вынуждены сократить свою деятельность и сосредоточиться на приоритетных направлениях».



В то же время отмечается, что на способность миссии вести операционную и мониторинговую деятельность также оказала влияние передислокация наблюдателей, проведенная в рамках превентивных мер для противодействия распространению COVID-19.