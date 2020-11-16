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ОБСЕ: Ограничения в передвижениях подорвали единство миссии на Донбассе

16 ноября 2020, 21:41

ОБСЕ: Ограничения в передвижениях подорвали единство миссии на Донбассе

В СММ ОБСЕ отметили, что систематические запреты на передвижение привели к фактическому разделению миссии на три «зоны операций» на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии за первую половину 2020 года.

Согласно данным, обнародованным миссией ОБСЕ, в период с 1 января до 20 марта около 96% от общего количества ограничений свободы передвижения (308) произошли в неподконтрольных правительству районах. Из них примерно 63% случаев зафиксировано на юге Донецкой области.

«Миссия сталкивалась с ограничениями свободы передвижения на различных блокпостах вдоль линии соприкосновения, что ограничивало способность СММ выполнять свой мандат в Донецкой и Луганской областях, в частности в неконтролируемых правительством приграничных районах, и уточнять информацию о жертвах среди гражданского населения и повреждениях гражданских объектов», — сообщили в СММ.

В период с 21 марта по 30 июня также около 96% от общего количества ограничений свободы передвижения (351) имели место в неподконтрольных правительству районах. Из них 44% случаев ограничений зафиксировано в Луганской области.

«Это привело к сокращению численности персонала, а также повлекло недостаточное административное и материально-техническое обеспечение, необходимое для поддержки функционирования СММ в неподконтрольных правительству районах, значительно подорвало единство миссии», — отмечается в отчете.

Отмечается, что разделение стало причиной различной численности персонала в этих трех операционных зонах и существенно ограниченной способности передвигаться между ними, а также «создало искусственный дисбаланс в мониторинговой деятельности в этих трех зонах, который сохранялся после отчетного периода».

Согласно информации СММ, мониторинговые команды в неподконтрольных правительству районах «были вынуждены сократить свою деятельность и сосредоточиться на приоритетных направлениях».

В то же время отмечается, что на способность миссии вести операционную и мониторинговую деятельность также оказала влияние передислокация наблюдателей, проведенная в рамках превентивных мер для противодействия распространению COVID-19.

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